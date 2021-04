Beppe Riso: "Dico tutto! Rovella, Salcedo all'Inter, Papu..."

Le verità di Beppe Riso. Il procuratore intervistato da Tuttosport, parte da un suo assistito come Nicolò Rovella, centrocampista del Genoa già acquistato dalla Juve per il 2022 e oggi avversario proprio dei bianconeri allo Stadium: "E' un ragazzo diverso, ha un'intelligenza superiore alla media. Non patirà lo Stadium oggi, da giocatore del Genoa ma di proprietà della Juventus, e non lo soffrirà in futuro quando lo vivrà da protagonista in bianconero. E' giovane, del 2001, ma ha grande personalità e gli attributi da giocatore vero. Ha una testa da uomo, non da 19enne. Basta pensare all'affare con la Juve. Sarebbe potuto andare via a parametro zero, ma non lo ha voluto fare per senso di riconoscenza nei confronti del Genoa. Non è una cosa da tutti".

Riso ha parlato anche di Salcedo, attualmente in prestito dall'Inter all'Hellas Verona: "E' in crescita costante, tornerà in nerazzurro". E su Alejandro Gomez lascia intendere: "A Siviglia è molto felice. E' in un club importante e ha esaudito un sogno: da bambino tifava per gli andalusi. Rivederlo in Serie A? Nel calcio non c'è nulla di impossibile, mai dire mai... Di sicuro a fine carriera tornerà a vivere a Bergamo".