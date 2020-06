Belotti Inter, il capitano granata è un'ipotesi che piace parecchio

La dirigenza interista è sempre più attenta alle esigenze relative alla formazione dell'attacco della prossima stagione. Con Lautaro Martinez ancora in orbita Barcellona, Alexis Sanchez sempre meno sicuro di una riconferma e Sebastiano Esposito che si accinge a partire in prestito, a finire sotto la lente di ingrandimento di Beppe Marotta è stato Andrea Belotti.

Il capitano del Torino questa stagione non ha brillato, ma resta comunque una punta di sicuro affidamento su cui Antonio Conte vorrebbe puntare per la stagione 2020/2021.

Il patron granata Urbano Cairo ad oggi valuta il proprio n°9 non meno di 50 milioni di euro: una valutazione che però, in caso di retrocessione in Serie B, crollerebbe vertiginosamente. Lo riferisce calciomercato.com.