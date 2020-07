Belotti Inter, Conte preferirebbe il Gallo a Dzeko & company

Il futuro di Lautaro Martinez resta ancora fitto di interrogativi. Mentre Beppe Marotta continua a ribadire a più riprese che il Toro non si muoverà da Milano, in Via della Liberazione non hanno mai smesso di studiare le possibili alternative.

Antoine Griezmann, Pierre-Emerick Aubameyang, Edin Dzeko, Olivier Giroud. Questi sono solo alcuni dei nomi che nelle ultime settimane sono stati accostati più volte al club nerazzurro che, in caso di cessione forzata, vorrebbe rimpiazzare Lautaro a dovere.

La redazione di calciomercato.com però è sicura: Antonio Conte, nonostante quelli sopracitati siano nomi di tutto rispetto, avrebbe un preferito in particolare. Si tratta di Andrea Belotti, capitano del Torino in rete in campionato da ben sette gare consecutive.

I motivi che spingerebbero il tecnico leccese a preferire il Gallo su tutti sono principalmente due, ossia l'ingaggio non troppo oneroso (al Torino percepisce 2 milioni di euro annui) e l'età (Belotti è un classe 1993).