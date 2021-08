Belotti-Inter: c'è la valutazione da parte del Torino. Un giovane nell'affare?

Dopo la conclusione per la trattativa che porterà l'attaccante argentino della Lazio, Joaquin Correa all'Inter, ecco che giungono aggiornamenti anche per quanto riguarda la situazione inerente al Gallo Belotti, giocatore che nelle scorse ore è stato dato molto vicino ai colori nerazzurri. e Proprio in tal senso arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda l'attaccante della Nazionale.

Infatti, secondo il Corriere Granata, la richiesta di Urbano Cairo per il giocatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro e ci sarebbe già stato un incontro all'interno del quale si sarebbe parlato anche del giovane attaccante nerazzurro, Eddie Salcedo, che è molto gradito al tecnico granata Ivan Juric, anche se ancora nessuno ha formalizzato un'offerta ufficiale.

Vedremo se ci saranno possibilità per avviare una trattativa, intanto da Torino arriva la richiesta che potrebbe coinvolgere anche il giovane Salcedo. Un giocatore che interessa e che vuole lasciare la squadra granata, con la società nerazzurra sullo sfondo.