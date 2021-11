Belotti Inter, affare possibile a gennaio? La risposta di Di Marzio

Belotti Inter, un trattativa che non è mai finita.

L'attaccante del Torino, nonché capitano, è un profilo che è stato studiato dalla dirigenza di Via della Liberazione in diverse sessioni di mercato. Anche quando a Milano la Lu-La formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez era una coppia inamovibile, Belotti è sempre stata una punta che secondo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si sarebbe potuto giocare le proprie carte anche in un top club come l'Inter.

Ora però la situazione è cambiata. A Milano al posto del bomber belga c'è Edin Dzeko, ma il Gallo si avvicina sempre più alla scadenza del contratto che lo lega al club granata e questo fa di lui un calciatore appetibile. E' vero, essendo un classe 1993 Belotti non è più un "giovane prospetto", ma è comunque un attaccante affidabile che conosce il calcio italiano e che farebbe comodo a chiunque.

La trattativa per un eventuale rinnovo con il Torino procede, Urbano Cairo non riesce a convincere l'ex Palermo ad accettare la propria proposta per farlo restare sotto la Mole e l'Inter osserva interessata (con la consapevolezza che Belotti in questo momento darebbe priorità al Milan. I dettagli li trovi in questo articolo). Secondo Gianluca Di Marzio, pensare di ingaggiare Belotti a gennaio sarà complicato. E' più probabile, infatti, cercare di trattare con l'entourage dell'italiano per un trasferimento a parametro zero in estate.

Il tutto, senza perdere di vista Luka Jovic. L'attaccante del Real Madrid, come anticipato in questo articolo, è un giocatore che piace moltissimo soprattutto ad Ausilio. Qualora fosse possibile, l'intenzione del club lombardo sarebbe quella di intavolare una trattativa sulla base di un prestito oneroso senza alcun di obbligo legato un possibile riscatto. Quel che è certo, è che l'Inter ha intenzione di rimpolpare il proprio reparto offensivo sin da subito.