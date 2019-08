Bellinazzo: "Lo scambio Icardi Dybala in chiave economico-finanziaria..."

Il giornalista ed esperto di finanza del Sole 24 ore, Marco Bellinazzo, ha postato su Twitter una riflessione riguardante il possibile scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala.

"Premessa: non mi occupo di calciomercato. Dico solo che a questo punto lo scambio Icardi-Dybala a 75/80 milioni di valutazione sarebbe la scelta più logica in chiave economico-finanziaria per Juventus e Inter. Prevarranno i "ragionieri" o l'animus pugnandi dei 2 club?"