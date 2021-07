Bellerin Inter, perché la soluzione "spagnola" può essere la migliore

Se da un lato l'ambiente nerazzurro si prepara a salutare definitivamente Achraf Hakimi (il passaggio al PSG è ormai questione di ore o al massimo di qualche giorno), dall'altro la dirigenza di Via della Liberazione è già al lavoro per rimpiazzarlo al meglio.

Manuel Lazzari piace, Simone Inzaghi lo conosce bene ma il problema è quello ormai noto a tutti: per aggiudicarselo l'Inter dovrebbe versare nelle casse della Lazio subito almeno 20 milioni di euro. Stesso discorso per Denzel Dumfries, esterno di proprietà del PSV per la quale il club olandese richiede almeno 25 milioni di euro.

E' così dunque che l'ipotesi che conduce ad Hector Bellerin resta quella più concreta. L'esterno spagnolo ha un contratto con l'Arsenal fino a giugno 2023. Questo fattore permetterebbe all'Inter di proporre ai Gunners un prestito con diritto di riscatto senza sborsare, quindi, denaro nell'immediato.