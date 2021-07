Bellerin Inter, l'Arsenal aprirà al prestito ma richiede una "certezza"

I casting in casa Inter per rimpiazzare al meglio Achraf Hakimi, trasferitosi al PSG, proseguono incessanti. Di nomi nelle ultime settimane ne sono stati fatti diversi, tra cui quelli di Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, Manuel Lazzari della Lazio e Davide Zappacosta del Genoa.

Profili che per un motivo o per un altro ad oggi non permettono all'Inter di trattare coi rispettivi club e che ha visto Hector Bellerin effettuare una scalata non indifferente all'interno della lista della spesa dei dirigenti nerazzurri.

L'esterno spagnolo, attualmente di proprietà dell'Arsenal, avrebbe già dato il proprio consenso al trasferimento a Milano. I Gunners dal canto proprio sono stati chiari: lasceranno partire Bellerin solo in prestito con obbligo di riscatto in modo tale da assicurarsi almeno 15 milioni di sterline di entrate. Lo riferisce il Sun.