Bellerin-Inter, l’agente a Londra per trattare: spunta un’altra pretendente

Hector Bellerin è uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter per rinforzare la corsia destra. I nerazzurri sarebbero da diverse settimane in trattative con l’Arsenal ma ci sarebbe ancora distanza per la formula del trasferimento. Il nodo principale resta sempre lo stesso: l’Inter vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto mentre il club londinese vorrebbe l’obbligo di riscatto per avere la certezza di incassare. La trattativa, al momento, sarebbe in una fase di stallo ma potrebbe comunque sbloccarsi entro i prossimi giorni.

Come confermato dal quotidiano britannico Daily Star, l’agente dell’esterno spagnolo Alberto Botines è atteso nelle prossime ore a Londra per incontrare la dirigenza dei Gunners e discutere del futuro del suo assistito. Bellerin, intanto, avrebbe già comunicato la sua volontà di essere ceduto e avrebbe già trovato un’intesa di massima con i nerazzurri.

Sul giocatore, riferisce il quotidiano, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone che potrebbe cedere in questa sessione di mercato uno tra Kieran Trippier e Sime Vrsaljko. I colchoneros sarebbero dunque alla ricerca di un nuovo terzino destro e lo avrebbero individuato nello spagnolo. Il club attualmente in pole position sarebbe quello nerazzurro ma attenzione ad eventuali sorprese. Ulteriori novità potrebbero arrivare già nelle prossime ore.