Bellerin Inter, dall'Inghilterra sicuri: l'Arsenal vuole farlo rinnovare

Bellerin Inter, col passare dei giorni la telenovela legata all'acquisto dell'esterno destro che dovrà ereditare il posto di Achraf Hakimi, in casa nerazzurra si fa sempre più interessante.

Uno dei nomi più caldi resta quello di Hector Bellerin, profilo che non escluderebbe un eventuale approdo di Nahitan Nandez a Milano e che avrebbe già dato il proprio consenso per il trasferimento in Italia. Stando a quanto riportato quest'oggi dal Guardian però, l'Arsenal (club detentore del cartellino) vorrebbe proporre al classe '95 un prolungamento dell'attuale contratto in scadenza a giugno 2023.

Una mossa atta ad allontanare le avances provenienti dalla Lombardia ma per la quale bisogna citare anche l'interesse di Atletico Madrid e Manchester United. Al momento, complice appunto la volontà del giocatore, l'Inter resta in pole position.