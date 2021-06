Bellerin all'Inter per il dopo Hakimi? Ecco la richiesta dell'Arsenal

Nei giorni scorsi il nome di Hector Bellerin è stato accostato all'Inter in sostituzione del partente Achraf Hakimi vicinissimo ad approdare alla corte del PSG prima del 30 giugno.

Infatti, per quanto riguarda il terzino spagnolo, l'Arsenal fa una valutazione molto alta che si aggira intorno ai 40 milioni di euro, troppi per le casse dell'Inter in questo momento storico.

Insomma, probabilmente bisogna depennare Bellerin dai calciatori che potrebbero passare all'Inter questa estate, pertanto la dirigenza dovrà trovare altre soluzioni.