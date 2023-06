Bellanova-Inter, si tratta con il Cagliari: Marotta può inserire due giovani

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/06/2023

Bellanova-Inter, i nerazzurri continuano la trattativa con il Cagliari. La stagione appena conclusa, ha regalato un minutaggio ed un rendimento crescente all’esterno classe 2000, Roul Bellanova. Il giocatore, arrivato la scorsa estate dal Cagliari in prestito oneroso per 3 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 7 milioni, però, non verrà riscattato dalla società di viale della Liberazione.

Nessun caso o nessuna problematica, semplicemente esigenze di bilancio che non consentono di concludere l’operazione entro il 30 giugno. Anche il ds della società sarda è stato molto chiaro in tal senso, aprendo anche alla possibilità di trovare un accordo del tutto nuovo rispetto alle cifre pattuite nella scorsa sessione estiva di mercato.

Proprio a tal proposito, le due società, stanno continuando a trattare per provare a trovare la quadra definitiva. Secondo quanto riportato dal sito Calciocasteddu.it, la società nerazzurro vorrebbe inserire due contropartite giovani all’interno della trattativa.

La prima è Sebastiano Esposito, di rientro dopo l’esperienza al Bari e quella ancora precedente con la maglia dell’Anderlecht. La seconda è quella di Martin Satriano, attaccante che è stato in prestito all’Empoli, ma che non è riuscito ad esprimersi al meglio in Toscana. Bisognerà vedere se il Cagliari sarà interessato ad avere i due giovani in Sardegna. In caso affermativo, l’affare potrebbe finalmente sbloccarsi.