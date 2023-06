Bellanova-Inter, parla il ds del Cagliari: c’è una grossa novità

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/06/2023

Bellanova-Inter, ci sono novità per quanto riguarda il riscatto dell’esterno. Uno dei nomi in ballo per far parte della rosa della prossima stagione dell’Inter è sicuramente quello di Raoul Bellanova. L’esterno dell’Under 21 azzurra, nell’ultima stagione, non ha trovato molto spazio in campo, ma ha finito la stagione in crescendo.

La società nerazzurra, dopo averlo prelevato in prestito oneroso per 3 milioni la scorsa stagione, con un diritto di riscatto di 7 milioni, ha preso la sua decisione in merito a quest’ultimo aspetto. Proprio di questo, ha parlato il ds del Cagliari, Nereo Bonato, che, a Radio Sportiva, ha parlato di una novità sulla trattativa.

Infatti, per il dirigente dei sardi, la società nerazzurra, in questo momento, non riesce economicamente a riscattare il giocatore, ma resta ugualmente interessata a prelevarlo successivamente. Lo stesso Bonato ha parlato di rapporti ottimi tra i due club e ha assicurato che una soluzione verrà trovata successivamente per andare incontro a tutte le esigenze.

Insomma, pur non venendo riscattato, il destino di Bellanova sembra essere ancora a tinte nerazzurre. Vedremo quale e se ci sarà l’accordo definitivo tra le due società.