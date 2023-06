Bellanova-Inter, il Torino va al sorpasso definitivo: manca un ultimo tassello

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/06/2023

Bellanova-Inter, il Torino è balzato quasi definitivamente davanti per il terzino. Una delle trattative che ha caratterizzata gli ultimi giorni di mercato della squadra nerazzurra, è di certo quella di Raoul Bellanova. L’esterno, l’anno scorso nerazzurro, non è stato riscattato dalla società ed è ritornato alla società proprietaria del cartellino, ovvero il Cagliari.

Proprio per questo, per il ragazzo, si sono fatte tante squadre soprattutto il Torino del presidente Cairo che vuole regalare al proprio tecnico, Ivan Juric, un esterno affidabile. E proprio la società granata sembra aver fatto lo scatto decisivo per poter acquistare Bellanova. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il Torino e il Cagliari avrebbero addirittura messo le firme ai rispettivi documenti per il passaggio del giocatore sotto la Mole per una cifra di 8 milioni di euro.

Ma, per concludere definitivamente l’affare, manca ancora un tassello. Infatti, Bellanova in questo momento è impegnato con la nazionale Under 21 all’Europeo di categoria dove, tra le altre cose, sta facendo molto bene. Per questo manca l’ok dell’esterno che potrebbe arrivare dopo la competizione. Vedremo come andrà a finire questa trattativa, ma sembra che il Torino abbia fatto lo scatto decisivo. Con i nerazzurri che dovranno cercare un altro profilo per quel ruolo.