Becali: "Ho ricevuto un'offerta per Morutan". E' dell'Inter?

Nella giornata di ieri, La Gazzetta dello Sport, aveva rilanciato la notizia di un interessamento dell'Inter per il fantasista romeno, Morutan, di proprietà della FCSB Bucarest.

Il presidente della società romena, Gigi Becali, ha parlato oggi, ai microfoni di Gsp.ro, di un'offerta ricevuta. Ecco le sue parole: "Ho ricevuto un'offerta di 10 milioni di euro per Morutan, tutti in un'unica soluzione. Ho risposto che non avrei ceduto il giocatore nemmeno per 15 mln, troncando sul nascere ogni negoziato".

Il presidente, poi, ha proseguito: "Morutan può valere 3 o 5 milioni, ma arrivare a costarne anche 30. E' la cifra che voglio, forse sono pazzo. Ho ricevuto un'offerta 5 giorni fa, non è quella arrivata lo scorso inverno: si tratta di una proposta di un club europeo che non posso rivelare perché non è carino. Mi hanno chiesto di tenerlo segreto perché si sarebbero potuti ripresentare, e ho detto loro che non c'erano problemi".