Bayern, non solo Perisic: nel mirino un esterno della Roma

Da diverse ore, prima in Italia e poi in Germania, circola la voce del Bayern Monaco deciso per Ivan Perisic, esterno croato che dopo quattro stagioni potrebbe davvero lasciare l'Inter.

Tuttavia, secondo quanto riferisce "Sky Sport", oltre a Perisic i bavaresi starebbero pensando anche a Cenzig Under, ala offensiva della Roma, che ha appena iniziato la sua quarta annata con i giallorossi.