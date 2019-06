Barella-Van De Beek, che intrigo per l'Inter: le ultime

Mentre in quel di Viale della Liberazione ( zona in cui è situata la nuova sede del club) è sempre più in via di definizione l'affare Sensi dal Sassuolo, l'Inter lavora anche su Barella e Van De Beek.

Per il primo la situazione è ancora in stand-by: il classe '97 ha già l'accordo con i nerazzurri, ma il patron del Cagliari Giulini continua a pretendere 50 milioni cash. Per il secondo invece, la Gazzetta dello Sport stamane riporta:

"In queste ultime ore si è addirittura sparsa la voce di un’iniziativa interista in Olanda: con l’Ajax per il quotatissimo van de Beek. In casa interista questo rumor non trova conferma, ma questo ping-pong di sussurri dimostra come le due società siano in una fase di stallo. Da una parte c’è l’interesse della Roma per il centrocampista sardo, dall’altra i nerazzurri sanno bene che il giocatore ha occhi solo per Conte. Alle prossime puntate".