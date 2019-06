Barella, per arrivare al centrocampista l'Inter ha un piano "alternativo"

Giorni sempre più roventi per quanto riguarda il passaggio di Nicolò Barella in nerazzurro. Il giocatore ha già un accordo di massima col club meneghino da settimane, ma sulle trattative col Cagliari La Nuova Sardegna riporta:

"Nei prossimi giorni Piero Ausilio e Giuseppe Marotta potrebbero alzare a 40 milioni cash l’offerta per arrivare a 45 con i bonus. Non si parla più di contropartite e questo ha un po’ indispettito il patron rossoblù Tommaso Giulini che non si smuove: vuole 50 milioni per cedere il suo gioiello".

Insomma, il n°1 del Cagliari è inamovibile, ma alla fine si pensa che l'Inter riuscirà a convincerlo mettendo la parola fine ad un corteggiamento che dura da più di un anno.