Barella: l’Inter affonda il colpo, due Primavera decisivi per chiudere

Ore frenetiche in casa nerazzurra. Mentre si cerca di raccogliere tutte le energie per non fallire l’appuntamento di domenica prossima con l’Empoli e garantirsi la Champions del prossimo anno, gli uomini mercato nerazzurri sono al lavoro H24.

TuttomercatoWeb riporta la notizia dell’affondo nerazzurro in atto per strappare Barella al Cagliari. Se il presidente rossoblu aveva parlato di 50 milioni per dare il via libera, l’Inter sarebbe in procinto di presentare un’offerta di 30 milioni ma “inserendo Facundo Colidio e Lorenzo Gavioli, rispettivamente centravanti e centrocampista della Primavera guidata da Armando Madonna. Quindi trenta milioni sul piatto, più l'argentino (valutato 10) e l'italiano (5), arrivando a 45 milioni totali”

Secondo TMW a Barella verrebbe proposto un contratto triennale fino al 2014 a 2,5 milioni di euro all’anno. Meno di quanto il Chelsea gli offriva nello scorso gennaio, ma adesso i Blues potrebbero vedersi chiudere la possibilità di fare mercato come sanzione dell’UEFA. E comunque “una buona base di partenza per chi ha 22 anni e una vita calcistica davanti”.