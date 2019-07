Barella Inter: una strana telefonata del Presidente Giulini parla chiaro

Tuttosport riporta la notizia di un lungo colloquio telefonico che sarebbe intercorso in giornata tra Barella, tuttora in ferie, ed il Presidente cagliaritano Giulini, impegnato nella trattativa con l’Inter. Secondo la ricostruzione del quotidiano torinese, il massimo dirigente rossoblu avrebbe chiesto a Barella di farsi interprete nei confronti dell’Inter per far alzare l’offerta e permettere dunque la conclusione dell’affare con soddisfazione di tutti.

Se è vero che Barella ha ripetutamente affermato di volere solo l’Inter, considerato l’intervento del DS romanista Petrachi che ha escluso l’interessamento della società giallorossa per il giovane cagliaritano, la richiesta di Giulini al suo centrocampista appare alquanto strana, costringendo, in pratica, il giocatore ad assumere informalmente anche una veste di “facilitatore” che di solito spetta ad altre figure del calcio mercato. Appare evidente che la posizione intransigente dell'Inter riguardo al prezzo del ragazzo sta dando i suoi risultati positivi, con il Cagliari che adesso appare in seria difficoltà nella volontà di spostare sempre più in alto l'asticella dei milioni.