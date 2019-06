Barella Inter, trattativa non chiusa: un club di A sul giocatore

Barella all'Inter è un'operazione di mercato che ancora non vede la fumata bianca. Il giocatore avrebbe l'accordo con i nerazzurri, manca quello col Cagliari.

Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, Marotta e Giulini potrebbero incontrarsi entro fine settimana per cercare di trovare l'accordo finale.

Alla finestra la Roma. I giallorossi sono interessati a Barella e avrebbero in Defrel un giocatore gradito al Cagliari, nel caso in cui non venga riscattato dalla Sampdoria.

Il presidente del Cagliari Giulini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dichiarando che non ha nessuna fretta di cedere Barella, che ci sono varie offerte, una seria dell'Inter sulla quale stanno riflettendo anche se ancora non soddisfa le richieste del club sardo.

Sul piatto soldi, circa 30/35 milioni, più vari bonus, più un giocatore, con i nomi di Bastoni, Eder e Karamoh nella lista dei nerazzurri.