Barella-Inter, siamo agli sgoccioli: le cifre dell'affare

Ormai ci siamo: per avere la certezza che Barella, in vista della stagione 2019/2020 vestirà la maglia dell'Inter, potrebbero occorrere solo pochi giorni. La volontà del giocatore è ormai nota da settimane, e il sopralluogo all'interno della sede interista di ieri dell'agente del giocatore Beltrami è la prova che le parti stanno aggiornandosi in continuo per chiudere in fretta.

Il patron rossoblù Giulini sta tentando in tutti i modi di chiudere l'affare alle proprie condizioni, ma vista l'evidente volontà del classe '97 di lasciare la Sardegna, è "costretto" a scendere a compromessi. A riportare i dettagli dell'offerta dell'Inter, ci ha pensato stamane Tuttosport che riporta:

"Il conto alla rovescia è partito: da oggi ogni giorno è buono per l’incontro tra Marotta e Giulini che costituirà l’ultimo capitolo di una vicenda dal finale già scritto con l’offerta dell’Inter cristallizzata da giorni, pari a 35 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili e 10 di bonus non facili da centrare più i prestiti di Bastoni e Dimarco, quest’ultimo con diritto di riscatto".