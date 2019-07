Barella-Inter, siamo agli sgoccioli: la conferma arriva da Pedullà

La Roma sembrava aver azionato l'indicatore di direzione per effettuare il sorpasso sull'Inter, ma la maggior parte delle volte in questi casi a far da padrone è la volontà dei calciatori.

Nicolò Barella infatti, che con i nerazzurri ha raggiunto l'accordo già settimane fa, ha ribadito di volere solo ed esclusivamente Milano. Quest'oggi infatti, il club meneghino incontrerà il DS del Cagliari Marcello Cagliari per chiudere quanto prima l'affare.

A renderlo noto è stato Alfredo Pedullà, famoso esperto di calciomercato che dal proprio account Twitter ha confermato: "Barella-Inter: il Cagliari è a Milano con Carli. Siamo alla puntata numero 347, entro 350 chiudiamo".