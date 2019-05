Barella-Inter, l'asse Milano-Cagliari si raffredda: due i motivi

Nonostante l'Inter monitori le prestazioni di Nicolò Barella ormai da più di un anno, adesso spuntano fuori dei retroscena che vedrebbero un lieve calo dell'interesse dei nerazzurri.

Il gioiellino del Cagliari, valutato dal patron sardo Tommaso Giulini almeno 50 milioni di euro, oltre dal lato economico, non convincerebbe i meneghini anche dal lato tecnico-tattico. A riguardo, la Gazzetta dello Sport scrive:

“Per il 22enne del Cagliari servono 50 milioni incluse le contropartite tecniche: una cifra troppo alta per il club di corso Vittorio Emanuele, che rende l’affare complicato. In più c’è il rischio di avere un doppione di Radja Nainggolan, giocatore che Antonio Conte proverà a motivare e ritrovare al meglio per tutta la stagione“.