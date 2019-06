Barella Inter, incontro Ausilio-Carli: le richieste del Cagliari

L'Inter stringe per Barella. Da tempo, i nerazzurri hanno l'accordo con il giocatore. Oggi, secondo quanto riportato da Sportitalia, c'è stato l'incontro tra Ausilio, insieme al vice Baccin, e il ds del Cagliari Carli.

La richiesta del Cagliari è di 35 milioni più il difensore Bastoni, quest'anno a Parma. I nerazzurri vorrebbero far scendere il costo del cartellino, cercando di inserire una seconda contropartita. Non solo Bastoni nell'elenco, ci sarebbe anche Pinamonti, che sta facendo bene con la nazionale Under 20 impegnata al Mondiale di categoria, ed altri giocatori della Primavera.