Barella-Inter, in via di definizione le contropartite da offrire al Cagliari

Asse Milano-Cagliari sempre più rovente. I nerazzurri non vedono l'ora di poter formalizzare l'acquisto di Barella, giocatore che piace al Club di Corso Vittorio Emanuele ormai da più di un anno.

Per farlo però, servirà ovviamente accontentare le pretese del patron del club sardo Giulini che continua a precisare che per cedere il classe 1997, servirà un'operazione complessiva da 50 milioni di euro.

Per accontentare tale pretesa, l'Inter potrebbe inserire nell'affare i cartellini di Dimarco ed Eder più il prestito di Bastoni. Quest'ultimo infatti, considerando che attualmente a bilancio si trova a circa 25 milioni, può essere ceduto solo in prestito, in modo tale da evitare minusvalenze.