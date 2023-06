Barella-Inter, in caso di addio pronti tre colpi: ecco dove interverrebbe la società

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/06/2023

Barella-Inter, in caso di addio pronti tre colpi. La notizia che è rimbalzata oggi sui vari media italiani è quella di una possibile partenza di Nicolò Barella in direzione Premier League. Il giocatore sardo, che è stato uno dei migliori nerazzurri in questa stagione, si è messo in mostra con le sue qualità e tante squadre hanno messo gli occhi su di lui.

Dall’Inghilterra è arrivata la notizia che il Newcastle, fresco di ritorno in Champions League, avrebbe offerto una cifra di circa 58 milioni di euro per strapparlo all’Inter. Ma i nerazzurri inizierebbero a vacillare solamente per un’offerta attorno agli 80 o 90 milioni di euro. Se davvero ci dovesse essere la cessione, ecco che Marotta e Ausilio interverrebbero sul mercato con tre colpi.

Il primo, ovviamente, come ammesso da Il Corriere dello Sport, sarebbe il sostituto dello stesso Barella, con Davide Frattesi che, come oramai si sa, piace tantissimo al club nerazzurro. Ma occhio anche al reparto avanzato. Ferma la permanenza di Lautaro, a meno di offerte da capogiro, e sperando nel rinnovo del prestito di Lukaku, i nerazzurri dovranno intervenire per acquistare due punte.

Uno dei nomi più chiacchierati in tal senso fino a qualche tempo fa era quello dell’esterno dell’Herta Berlino, Lukebakio, anche se c’è concorrenza e, adesso, la pista sembra essere decisamente più fredda rispetto a prima.