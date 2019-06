Barella, il giocatore può far comodo all'Inter anche in ottica bilancio

Che Nicolò Barella sia uno dei giocatori più desiderati dal club nerazzurro (soprattutto dal Direttore Sportivo Piero Ausilio) non è certo una novità. Il classe '97, viene visto come il profilo ideale per colmare le lacune che la squadra ha in mezzo ormai da tempo.

I rapporti con l'agente del ragazzo Alessandro Beltrami sono ottimi (Beltrami ha già portato a Milano Radja Nainggolan), ma il nodo da sciogliere resta sempre lo stesso: accontentare le pretese del patron sardo Tommaso Giulini.

Il n°1 cagliaritano per Barella chiede 50 milioni di euro, una cifra non indifferente ma che potrebbe essere colmata grazie all'inserimento di qualche contropartita tecnica che possa portare nel bilancio interista una plusvalenza preziosa. Ricordiamo che l'Inter entro il 30 giugno dalle plusvalenze deve necessariamente ricavare 45 milioni, e l'operazione Barella potrebbe far fare un gran bel passo in avanti per raggiungere tale obiettivo.