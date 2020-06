Barcellona, si raffredda la pista Lautaro: i blaugrana puntano su Neymar

Arrivano importanti novità dalla Spagna sul fronte Lautaro Martinez. Il classe '97, accostato con insistenza al Barcellona per la prossima stagione, potrebbe ancora restare in nerazzurro. L'Inter, come confermato da Beppe Marotta durante l'intervista alla Gazzetta dello Sport, non avrebbe intenzione di cederlo e pretenderebbe il pagamento dell'intera cifra da 111 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, il club catalano potrebbe decidere di abbandonare la pista che porta al centravanti nerazzurro e puntare fortemente solo sul ritorno di Neymar. Ecco di seguito riportate il post Twitter del giornalista spagnolo:

“Il Barça ha raffreddato il più possibile la pista Lautaro Martinez e lavora con discrezione sulla questione Neymar. Non ha fretta, contando che ci sarà un mercato esteso fino a ottobre. La cosa più urgente è cedere qualcuno o fare scambi per sistemare il bilancio. Il Barça vuole approfittare del resto della Liga e della Champions League per provare a rivalutare alcuni dei suoi giocatori e convincere gli altri che la cosa migliore per loro è essere ceduti, andare in prestito o essere scambiati”.