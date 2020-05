Barcellona, Setien conferma l’interesse per Lautaro e fa chiarezza su Vidal

Il tecnico del Barcellona Quique Setien ha rilasciato un'intervista a BeIN Sports, in cui ha parlato molto di mercato. L’allenatore blaugrana ha confermato l’interesse per Lautaro Martinez e rivelato le intenzioni di Arturo Vidal.

“Sulle questioni personali dei calciatori, e sul loro futuro, non ho nulla da riferire. Sono concentrato sul mio lavoro e sulle partite che ci restano. Posso solo dire che ho bisogno dell'intera rosa a disposizione, spero che tutti siano in grado di rispondere"

“Lautaro? Tutti abbiamo chiaro che ci sono 4 o 5 calciatori che giocano in questa posizione e che sono straordinari, ognuno di loro ha la possibilità di stare nel Barcellona. In merito a questo giocatore, può entrare molto bene in questa squadra così come altri che possono stare al suo livello".

"Vidal? Mi ha detto che vuole restare nel Barcellona. Arturo trasmette sempre energia e positività. E' un ragazzo straordinario in quanto a attitudine, siamo contenti perché è una brava persona e un bravo compagno di squadra".