Barcellona - Rakitic e Rafinha in esubero: l'Inter ci pensa

Buona notizie per l'Inter in arrivo dalla Catalogna. Secondo la redazione di Mundo Deportivo infatti, il Barcellona sembrerebbe essersi convinto a lasciar partire Ivan Rakitic e Rafinha Alcantara.

Il primo piace all'Inter già da gennaio, ma la valutazione quasi proibitiva imposta dal Barcellona (pari a 50 milioni) ha rallentato il tutto. Per quanto concerne il brasiliano, non riscattato dall'Inter per via dell'allora tecnico interista Luciano Spalletti che preferì Radja Nainggolan, essere ceduto non sarà affatto facile.

E' vero, il giocatore ha un solo altro anno di contratto, ma considerando l'ennesimo e grave infortunio subìto il ginocchio, piazzarlo per il Barça non sarà affatto facile. L'Inter però resta vigile.