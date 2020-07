Barcellona in forte crisi economica: congelato l'affare Lautaro

Direttamente dalla Spagna arrivano importanti novità sul futuro del Barcellona, che potrebbero interessare direttamente anche l'Inter. Da tempo infatti è noto che il club blaugrana non se la passi bene a livello economico ma, secondo quanto riportato oggi dal quotidiniano La Vanguardia, i problemi potrebbero essere più gravi del previsto.

Secondo la testata iberica, il Barcellona avrebbe previsto perdite per circa 300 milioni di euro, con i ricavi che dunque passerebbero dagli 1,1 miliardi di un anno fa a circa 800 milioni. Perdite così elevate sarebbero la ragione per cui i catalani hanno, al momento, congelato l'affare Lautaro, per il quale i discorsi con l'Inter vanno avanti da un pezzo.

Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, avrebbe dato mandato ai dirigenti del club di completare l'operazione Lautaro solo dopo aver ceduto gli esuberi in rosa. Insomma, senza far cassa difficilmente vedremo il Toro in Spagna la prossima stagione.