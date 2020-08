Barcellona, addio al sogno Lautaro? Contatti avviati con Dembelé del Lione

Il Barcellona ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione, che prevede l'addio dei senatori con ingaggi ingombranti in favore di giovani talentuosi. Il primo sacrificato sull'altare di questa nuova linea "green" è Luis Suarez, che non farà parte del nuovo progetto tecnico targato Koeman.

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, Il Barcellona avrebbe individuato in Moussa Dembelé il sostituto ideale dell'uruguaiano. A quanto pare alcuni esponenti del club catalano avrebbero già avviato i contatti con l'entourage del giovane attaccante francese, il quale gradirebbe molto la destinazione spagnola.

Se l'affare andasse in porto, anche in virtù dei costi dell'operazione, il Barça direbbe implicitamente addio al sogno Lautaro Martinez, corteggiato per molto tempo durante gli ultimi mesi.