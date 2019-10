Barcellona, 5 nomi per il dopo Suarez: c'è anche Lautaro

Sono già stati avviati i lavori in casa Barcellona per quanto concerne l'erede di Luis Suarez. Il fuoriclasse uruguayano il prossimo gennaio spegnerà 33 candeline, e per questo motivo i blaugrana stanno già guardandosi intorno.

Per rimpiazzare l'attuale n°9, i dirigenti catalani sul taccuino si sono appuntati cinque nomi: Kylian Mbappè (che piace anche al Real Madrid), Harry Kane (con un contratto in scadenza nel 2024), Firmino, Marcus Rashford e Lautaro Martinez.

Quest'ultimo nel proprio contratto ha una clausola rescissoria da 111 milioni di euro, una cifra che non spaventa affatto il Barcellona che nell'argentino vede un attaccante versatile e capace di far gol.