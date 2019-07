Bale in Cina? Arriva la rivelazione di un familiare. I dettagli

Gareth Bale allo Jiangsu? Per un familiare è sì. Secondo quanto riferito dal "Mirror" il calciatore gallese sarebbe propenso ad accettare la destinazione orientale, e a riportare un altro indizio sulle intenzioni del giocatore dei Blancos è stato un membro della sua famiglia che, durante un'intervista al noto tabloid inglese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:





“La famiglia non ha imparato lo spagnolo, quindi non credo che Gareth imparerà il cinese a breve. È un’ottima decisione. Ha 30 anni e deve approfittarne. È il sacrificio che devono pagare per guadagnare un milione a settimana”.



Bale era stato seguito anche dall'Inter durante questa finestra di mercato, ma l'altro club targato Suning sembra voler fare sul serio per l'ex Tottenham.