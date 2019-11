Ausilio Inter, diversi i profili monitorati in scadenza di contratto

In vista delle prossime sessioni di mercato, in quel di Viale della Liberazione stanno già vagliando i possibili profili che - come i vari Godin, De Vrij e Asamoah - potrebbero arrivare a Milano a parametro zero.

Partendo dal reparto arretrato, secondo il Corriere dello Sport in ottica Inter sotto i riflettori ci sono Vertonghen del Tottenham e gli esterni del PSG Meunier e Kurzawa. In mezzo al campo il sogno resta Eriksen (anch'egli come Vertoghen in forza al Tottenham), mentre in avanti i nomi più caldi continuano ad essere quelli di Giroud del Chelsea e Mertens del Napoli.

Insomma, tutti calciatori che con ogni probabilità non prolungheranno i rispettivi contratti con i propri club in scadenza a giugno 2020 e che potrebbero essere acquistati già da gennaio ad un prezzo di saldo.