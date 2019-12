Aubameyang Inter, nerazzurri sulle tracce dell'attaccante dell'Arsenal

L'Inter è alla ricerca di rinforzi in vista del mercato: i nerazzurri starebbero osservando diversi profili, e stando alle ultime voci provenienti dall'inghilterra ci sarebbe un nuovo nome.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Daily Star" Pierre-Emerick Aubameyang sarebbe finito sul taccuino di Marotta e Ausilio. L'Inter valuta l'affare, ma l'ostacolo principale sarebbe il contratto che lega il calciatore ai Gunners.



Il pezzo pregiato dell'Arsenal è legato al club fino al 2021, con il Barcellona e il Real Madrid pronti a sfidare la dirigenza targata Suning per assicurarsi il centravanti gabonese. Concorrenza di altissimo livello per l'Inter, che sembrerebbe dover affrontare i due top club iberici per avere l'innesto tanto desiderato da Conte in attacco.