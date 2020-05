Aubameyang Inter: nerazzurri in pole, ma c’è un ostacolo

I nerazzurri si starebbero già guardando intorno per il dopo Lautaro Martinez, sempre più in orbita Barcellona. I nomi in cima al taccuino di Beppe Marotta sarebbero principalmente due, ovvero quelli di Timo Werner del Red Bull Lipsia e Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal.

Secondo quanto riportato dal Sunday Express, i nerazzurri sarebbero al momento in pole position per Aubameyang, anche perché il Paris Saint-Germain si sarebbe tirata indietro per il centravanti. Il club parigino avrebbe deciso di riscattare Mauro Icardi e sarebbe già in trattativa con i nerazzurri per cercare di ottenere uno sconto ai 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate.

Il gabonese, in scadenza di contratto nel 2021 non sembrerebbe intenzionato a rinnovare e l’Arsenal potrebbe cederlo in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno. Stando a quanto rivela il quotidiano britannico, i Gunners avrebbero fissato il prezzo dell’attaccante a 50 milioni di sterline. Denaro che potrebbe essere ricavato dall’eventuale cessione di Lautaro Martinez al Barça. L’unico ostacolo sarebbe rappresentato dall’alto ingaggio percepito attualmente dall’ex Borussia Dortmund da 11 milioni di euro annui.