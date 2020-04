Aubameyang Inter, l’attaccante rifiuta il rinnovo: l’Arsena fissa il prezzo

I nerazzurri starebbero monitorando con attenzione la situazione di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante classe 1989 di proprietà dell’Arsenal.

Il gabonese ha un contratto in scadenza nel giugno del 2021 ed avrebbe rifiutato diverse proposte di rinnovo. Secondo quanto riportato dal The Sun, i Gunners avrebbero intenzione di cederlo durante la prossima finestra di mercato per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno.

Su di lui ci sarebbero diversi club, tra cui l’Inter, che sarebbe alla ricerca di un rinforzo top in attacco per la prossima stagione. Come rivelato dal quotidiano inglese, i Gunners avrebbero fissato il prezzo del cartellino a 30 milioni di sterline, ovvero circa 34 milioni di euro. Cifra nettamente alla portata del club di Via della Liberazione, che sarebbe pronta ad avviare una trattativa. L’unico ostacolo sarebbe rappresentato dall’ingaggio da 11 milioni di euro a stagione percepito attualmente dal giocatore