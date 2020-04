Aubameyang Inter, l'Arsenal lo mette sul mercato: prezzo però da discutere

Con il Barcellona che per Lautaro Martinez continua a pressare incessantemente, l'Inter sta già cautelandosi per trovare il possibile sostituto evitando di farsi trovare impreparata.

Uno dei candidati per rimpiazzare (eventualmente) El Toro, è Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal. Il gabonese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, dunque i Gunners per non perderlo a parametro zero l'anno prossimo vorrebbero cederlo questa estate.

L'Inter sotto questo punto di vista fa orecchie da mercante, ma a frenare i nerazzurri c'è la valutazione da 60 milioni di euro che il club londinese impone sul cartellino di Aubameyang. Troppo per un giocatore ad un anno dalla scadenza del contratto.