Aubameyang Inter, il Barcellona si defila: dietro c'è Lautaro?

Con il mondo del calcio che si ferma a causa della pandemia legata alla diffusione del COVID-19, il calciomercato continua a regalarci continui rumors e colpi di scena.

Questa volta ad essere sotto i riflettori è il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell'Arsenal che tanto piace ad Inter e Barcellona. Quest'ultimo club visiona il gabonese da svariati mesi ma non lo ha mai giudicato una priorità.

Discorso inverso invece per Lautaro Martinez. "El Toro" resta il preferito dei blaugrana per il dopo Luis Suarez, e qualora il classe '97 dovesse volare in in direzione Barcellona l'Inter senza esitazioni si fionderebbe proprio su Aubameyang. Il rinnovo con i Gunners è lontano, e questo non può che favorire i milanesi.