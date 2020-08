Aubameyang Inter, Arteta fa chiarezza:”Penso che voglia restare”

Tra i nomi accostati all’Inter nell’ultimo periodo c’è anche quello di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante è in scadenza di contratto nel 2021 e non avrebbe ancora trovato l’accordo per il rinnovo con l’Arsenal. Se non si dovesse riuscire a trovare l'intesa entro le prossime settimane, il giocatore potrebbe lasciare subito Londra.

I nerazzurri potrebbero tentare l’assalto al gabonese solo se dovesse concretizzarsi la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Affare però, al momento, molto complicato a causa dell’alta richiesta economica nerazzurra e la volontà dei catalani di non fare grandi investimenti sul mercato. L’intenzione dei Gunners sarebbe quella di trattenerlo e sarebbero al lavoro per convincerlo a restare.

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha fatto chiarezza sul futuro del proprio attaccante: "Auba sa cosa penso di lui. Voglio costruire la squadra attorno a lui. Penso che voglia rimanere ed è solo questione di concludere l’affare. Questi momenti lo aiuteranno a capire e a credere che siamo sulla buona strada e lui è una grande parte di ciò: è amato da tutti nel club. Speriamo che possa continuare con noi. Penso che rinnoverà".