Aubameyang e Guendouzi, due ipotesi per l'Inter accostate anche al Barça

La sessione di mercato estiva che si aprirà in settembre (un po' in ritardo rispetto al solito) sta già iniziando a regalarci i primi scenari di mercato piuttosto suggestivi. In questo caso ad essere coinvolto è un triplo asse, quello Milano-Barcellona-Londra.

A legare queste metropoli europee tra loro, ci sono i nomi di Antoine Griezmann, Lautaro Martinez, Pierre-Emerick Aubameyang e Matteo Guendouzi. Partendo con ordine, ricordare che il Barcellona segua con interesse l'attaccante nerazzurro appare quasi scontato.

Considerando però che l'Inter lascerebbe partire il Toro solo col pagamento dei 111 milioni di euro della clausola rescissoria, secondo Mundo Deportivo i catalani potrebbero decidere di virare sullo scambio con l'Arsenal con protagonisti Griezmann destinazione Londra e con Aubameyang e Guendouzi che farebbero il percorso inverso. Questi ultimi due di recente sono stati accostati anche all'Inter.