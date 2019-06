Attenta Inter, per Lukaku si è inserito prepotentemente il PSG

E' senza dubbio il profilo più gradito dal neo-tecnico interista Antonio Conte per sopperire all'eventuale partenza di Mauro Icardi. Romelu Lukaku però, adesso sembra essere finito nel mirino del PSG.

I parigini infatti, che potrebbero perdere Edinson Cavani attualmente in orbita Atletico Madrid, avrebbero visto nel belga l'erede perfetto dell'attaccante uruguayano, ma soddisfare le pretese del Manchester United non sarà semplice.

I Red Devils infatti, per liberare l'ex Everton, pretendono un assegno da almeno 80 milioni di euro. Una cifra che, per un club come quello francese, potrebbe essere difficile da sborsare per via dei parametri del Fair Play Finanziario.