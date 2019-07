Attenta Inter, lo scambio Dybala-Lukaku inizia a prendere piede

Dopo settimane di corteggiamenti e trattative serrate, l'Inter potrebbe vedersi soffiare via dai rivali della Juventus l'obiettivo primario per il mercato estivo: Romelu Lukaku.

Il belga ha un accordo con i nerazzurri ormai da settimane, ma la redazione di Tuttosport ha fatto notare che, complice la distanza tra domanda e offerta che separa Inter e Manchester United, i Red Devils potrebbero cedere il belga ai torinesi in cambio di Paulo Dybala.

La Joya è valutata dal DS juventino Fabio Paratici 100 milioni. Una cifra giudicata esagerata dal club inglese ma che pur di liberare Lukaku entro l'8 agosto (giorno in cui in Inghilterra chiuderà il mercato in entrata) preleverebbe volentieri l'ex Palermo.