Attenta, Inter: il Psg prova l'assalto per Nicolò Barella

Mercato Inter: il Psg spinge per avere Nicolò Barella.

Il centrocampista nerazzurro, non è notizia di oggi (giovedì 14 ottobre), fa sempre più gola alle big europee. Il PSG, sempre attento ai giocatori di un certo livello, soprattutto quelli che giocano in Serie A – tanti, infatti, sono gli acquisti fatti dal nostro campionato da parte della società francese -, secondo quanto riportato da parte del sito tematico Calciomercato.com, vorrebbe provare ad imbastire una trattativa con l’Inter per Barella.

Il giocatore nerazzurro, in queste settimane, sta contrattando il prolungamento di contratto con l’Inter per proseguire il suo rapporto e, magari, diventarne il futuro capitano, visto che nei programmi della società di viale della Liberazione, c’è quello di rendere Barella una delle colonne portanti di una squadra che possa avere un’anima italiana. Ecco perché l’interesse del PSG potrebbe non andare a buon fine e costringere Leonardo a concentrarsi su altri obbiettivi. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Kessiè del Milan.

Ma quello di Barella, non è il solo rinnovo che l’Inter sta trattando. Infatti, tra le priorità della società nerazzurra ci sono anche quella del contratto di Marcelo Brozovic, il cui rapporto scade nel 2022 – leggi qui le ultime sul centrocampista croato -, ma anche quello di Lautaro Martinez, per cui la trattativa sembra essere giunta alle battute finali con un lieto fine che tutte le parti, dai dirigenti, all’allenatore, al giocatore, fino ai tifosi, stanno attendendo – a tal proposito, leggi qui la nostra esclusiva con l’agente dell’argentino.