Attenta Inter, il PSG è pronto a scipparti un talento del tuo vivaio

Lo spettro di perdere un talento puro del proprio settore giovanile per l'Inter si è ripresentato. Sebastiano Esposito infatti, classe 2002 che ieri sera in occasione della sfida con la Francia valida per l'Europeo Under 17 ha offerto una prestazione maiuscola, sarebbe finito nel mirino di due top club europei.

Si tratta di Manchester City e PSG. I Citizens hanno mostrato indubbiamente di essere interessati, ma quelli che sembrano maggiormente intenzionati a muoversi concretamente per il talentino nerazzurro sembrano proprio i parigini.

Per Esposito di recente si è mosso anche il Chelsea, ma i Blues, avendo il mercato bloccato, sembrano avere, inevitabilmente, la mani legate. Adesso starà all'Inter cercare di tutelare il patrimonio del proprio vivaio.