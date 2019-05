Attenta Inter, il Napoli è pronto a soffiarti un giocatore da sotto il naso

Brutte notizie per l'Inter in ottica calciomercato. L'edizione di oggi di Tuttosport, riporta il forte interesse del Napoli per un calciatore che piace non poco anche ai nerazzurri.

Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli per il quale il DS partenopeo Cristiano Giuntoli è pronto - già nei prossimi giorni - a presentare al club toscano un'offerta da 10 milioni di euro.

L'Inter dal canto suo, visti i non riscatti certi di Cedric Soares e Sime Vrsaljko, è alla ricerca di un terzino destro, e questo interesse del Napoli per Di Lorenzo dalla dirigenza meneghina non sarà di certo preso con piacere.