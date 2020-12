Attenta Inter, il Bayern segue un tuo centrocampista

Manovre di mercato a centrocampo per il Bayern Monaco. La squadra della Baviera saluterà, molto probabilmente, il centrocampista della Nazionale francese, Corentin Tolisso, che non ha mai convinto a pieno con la maglia dei campioni d'Europa e che vorrebbe trovare più spazio.

Per questo la dirigenza del Bayern, secondo quanto riportato dalla Bild, starebbe pensando di intervenire, per giugno, sul mercato alla ricerca di un sostituto giovane e, oltre ai nomi di due avversari nerazzurri nel girone di Champions come Neuhaus e Zakaria del Borussia Monchengladbach, gli scout dei tedeschi avrebbero messo gli occhi anche su Lucien Agoumè, di proprietà dell'Inter e in prestito allo Spezia in questa stagione.

Il baby talento dell'Inter è stato acquistato la scorsa stagione da parte del club di viale della Liberazione che punta molto sul giocatore. Vedremo se queste ipotesi si concretizzeranno in un assalto.