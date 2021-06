Attacco Inter, interessa molto Giacomo Raspadori del Sassuolo

L'Inter guarda anche al mercato in entrata e soprattutto guarda all'attacco per dare più alternative a Simone Inzaghi durante la prossima stagione. Il primo nome è quello dell'attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori.

Secondo quanto riportato da parte di Gianluca Di Marzio, infatti, oggi i dirigenti hanno incontrato l'agente Tullio Tinti nella propria sede - agente anche di Andrea Ranocchia - e avrebbero parlato del calciatore.

Nessuna trattativa è partita con il Sassuolo, ma il giocatore piace molto e chissà che l'interesse non possa concretizzarsi in qualcosa di più in vista di questa sessione di mercato.